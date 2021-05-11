В Днепре сгорел частный дом: в пожаре погиб мужчина – фото, видео
В Днепре ночью 11 мая в частном секторе Индустриального района загорелся дом. Владелец погиб: он пытался потушить огонь самостоятельно.
Источник:ГСЧС
Огонь охватил территорию более 50 квадратных метров. К ее тушению привлекли 17 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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Пожар в Днепре: детали
- Сообщение о пожаре в доме на улице Соревнования поступило в службу спасения в 02:35.
- Горел трехэтажный частный дом.
В Днепре ночью горел частный дом / Фото ГСЧС
- На месте происшествия работники ГСЧС установили, что очаг возгорания – в гараже, на первом этаже.
- Спасатели локализовали пожар в 03:13, а ликвидировали в 03:40.
- После того, как пожарным удалось потушить пламя, они обнаружили обгоревшее тело мужчины.
Пожарные тушили пожар почти в течение часа / Фото ГСЧС
- Вероятно, он погиб, когда пытался самостоятельно ликвидировать пожар в гараже.
Уничтоженные огнем помещения / Фото ГСЧС
- Огонь уничтожил легковой автомобиль Mercedes, гараж и утеплитель дома.
Каркас от сгоревшего авто / Фото ГСЧС
Ликвидация пожара спасателями: видео
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