В Днепре ночью 11 мая в частном секторе Индустриального района загорелся дом. Владелец погиб: он пытался потушить огонь самостоятельно.

Огонь охватил территорию более 50 квадратных метров. К ее тушению привлекли 17 пожарных и 3 единицы пожарно-спасательной техники. К теме Пожар во Львове возле мотозавода: людей снимали вышкой с 9 этажа – фото, видео Пожар в Днепре: детали Сообщение о пожаре в доме на улице Соревнования поступило в службу спасения в 02:35.

Горел трехэтажный частный дом.

В Днепре ночью горел частный дом / Фото ГСЧС На месте происшествия работники ГСЧС установили, что очаг возгорания – в гараже, на первом этаже.

Спасатели локализовали пожар в 03:13, а ликвидировали в 03:40.

После того, как пожарным удалось потушить пламя, они обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Пожарные тушили пожар почти в течение часа / Фото ГСЧС Вероятно, он погиб, когда пытался самостоятельно ликвидировать пожар в гараже.

Уничтоженные огнем помещения / Фото ГСЧС Огонь уничтожил легковой автомобиль Mercedes, гараж и утеплитель дома.

Каркас от сгоревшего авто / Фото ГСЧС Ликвидация пожара спасателями: видео