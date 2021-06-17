В Днепре в школе нашли тело мужчины: стало известно, кто он

Умершего мужчину нашли на территории днепровской школы на улице Комбрига Петрова. На место приехали следователи, которые направили тело на экспертизу. СМИ пишут, что умерший был охранником учебного заведения.
В полицию касательно этого инцидента обратились 16 июня. Об этом сообщили в комментарии 24 каналу в полиции Днепра.
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Какая версия следствия
- Говорится о школе Днепра №137.
- Сообщение о найденном теле поступило на горячую линию "102".
- Умершему было примерно 64 года (родился в 1957 году).
- По приезду правоохранители направили тело на экспертизу.
- Также туда прибыли следователи, которые устанавливали обстоятельства смерти.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство.
- По их мнению, этот случай был несчастным случаем.
- ТСН сообщила, что умершего охранника нашли местные жители.
- В этот момент он уже не проявлял никаких признаков жизни.