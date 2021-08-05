Посадили пробного человека попи*деть: днепровские журналисты попали в конфуз

Журналисты ДніпроTV попали в довольно интересную и забавную ситуацию. На ютуб-канале с выпусками своих новостей они опубликовали видео, где "пробного человека просто посадили в студию попи*зеть".

Соответствующий скриншот опубликовали в сети. Авторы сообщения убеждают, что это видео уже удалили.

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Посадили пробного человека

На скриншоте видно, как мужчина в маске рассказывает что-то на камеру.

Ниже на экране его подписали как "пробный человек". Более того, мужчину "просто посадили в студию попи*деть".

Он говорит на синем фоне, а позади есть надпись "Днепровский городской совет".

Видео подписано как новости Днепр News за 16: 00 от 4 августа.

Зато честно

Люди в сети шутят: "Зато честно", "Все люди так сидят". Правда, некоторые даже не верят, что это произойти на самом деле.

Мы также не можем утверждать, является ли это видео тестовым, или же это было на самом деле. Ведь в каждой редакции новостей таких случаев можно найти множество. Возможно, действительно ролик опубликовали случайно.

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