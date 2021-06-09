Об этом сообщили в сети 9 июня. Точное время, когда образовался вихрь автор ролика не указывал.

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На этот раз вихрь зафиксировали в жилом массиве "Тополя". На видео видно, как поток воздуха сформировался в струю и растянулся до самого неба.

Продолжительность видео – примерно 30 секунд. Однако автор ролика указал на то, что природное явление началось ранее.

Смерч, пронесся по улицам Днепра: видео телеграм-канала "Днепр сейчас"

Когда был предыдущий смерч

В Днепре 8 июня прошел сильный ливень с грозами и градом.

Также там заметили смерч, который пронесся на одном из местных пустырей.

Это случилось на улице Космической.

Там это явление природы продолжалось примерно столько же времени.

Обратите внимание! В Мариуполе днем 8 июня шел сильный дождь. Через час он затопил улицы, подземный переход и соседние села. Местные жители страдают от непогоды уже второй раз за неделю.