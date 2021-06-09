В Днепре снова заметили гигантский смерч: впечатляющее видео

В Днепре снова заметили смерч, который образовался прямо на улицах города. Его очевидцы смогли снять на видео. На этот раз торнадо было значительно больше, чем за день до этого.

Об этом сообщили в сети 9 июня. Точное время, когда образовался вихрь автор ролика не указывал.

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Больше об этом торнадо

На этот раз вихрь зафиксировали в жилом массиве "Тополя". На видео видно, как поток воздуха сформировался в струю и растянулся до самого неба.

Продолжительность видео – примерно 30 секунд. Однако автор ролика указал на то, что природное явление началось ранее.

Смерч, пронесся по улицам Днепра: видео телеграм-канала "Днепр сейчас"

Когда был предыдущий смерч

В Днепре 8 июня прошел сильный ливень с грозами и градом.

Также там заметили смерч, который пронесся на одном из местных пустырей.

Это случилось на улице Космической.

Там это явление природы продолжалось примерно столько же времени.