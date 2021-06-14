Ротвейлер покусал мужчину на проспекте Александра поля. Впоследствии животное забрал "Зооконтроль".

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38-летний пострадавший рассказал, что он работал возле магазина и увидел, как пес нападает на ребенка. Тогда он заступился, и собака набросилась на него.

Как следствие, мужчина получил рваные раны на руках. После инцидента его отвезли в 16 городскую больницу.

В полицию по поводу инцидента обратилась женщина, которая была неподалеку. Она рассказала, что на ее знакомого натравили ротвейлера.

Также на место происшествия вызвали работников коммунального предприятия "Зооконтроль", которые забрали агрессивную собаку. В частности, это требовалось для проверки животного на наличие бешенства.

Какое наказание возможно хозяину

По данным "Львовский портал", в случае, если нападение животного произошло вследствие бездействия хозяина, возможно наказание. В частности, его могут привлечь к ответственности по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание по ней – 2 года тюрьмы.

Другой случай в городе

В Днепре на территории жилого массива Левобережный 14 июня случилось похожее происшествие.

Телеграм-канал "Днепр сейчас" сообщил, что стая диких собак напала на пожилую женщину.

Как следствие, пенсионерка получила рану ноги.

На фото видно, что там кроме укуса также есть гематома.

Ее диаметр – примерно 5-7 сантиметров.

Обращалась ли потерпевшая к медикам – неизвестно.

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Нога жительницы Днепра, на которую напали бездомные собаки / Фото телеграмм-канала "Днепр сейчас"

Обратите внимание! 29 января 2020 года в Тернополе на 9-летнего воспитанника детдома напала собака. У пострадавшего сильнее всего пострадало лицо. Поэтому ему пришлось проводить восстановительную операцию.