В Днепре спасают раненого под Красногоровкой военного: осколки пробили кишечник
Во время обстрела Красногоровки украинский военный получил тяжелые осколочные ранения. Сейчас медики в Днепре борются за его жизнь.
Источник:5 канал
У 38-летнего военного – тяжелое воспалительное поражение брюшины. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
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Что известно о состоянии бойца
Мужчине сделали операцию на тонком кишечнике. По словам Рыженко, орган перебит в нескольких местах.
Есть перитонит, тяжелый. Пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет,
– подчеркнул врач.
Как обстреляли Красногоровку
- Пророссийские боевики 2 апреля открыли огонь в сторону украинских позиций у Красногоровки. Били из минометов.
- В результате двух наших бойцов ранили. Кроме этого, ранения получил и местный, ведь мина попала в жилой дом. Сейчас его состояние – нормальное.
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