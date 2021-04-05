Во время обстрела Красногоровки украинский военный получил тяжелые осколочные ранения. Сейчас медики в Днепре борются за его жизнь.

У 38-летнего военного – тяжелое воспалительное поражение брюшины. Об этом сообщил главный врач Днепропетровской клинической областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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Что известно о состоянии бойца

Мужчине сделали операцию на тонком кишечнике. По словам Рыженко, орган перебит в нескольких местах.

Есть перитонит, тяжелый. Пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет,

– подчеркнул врач.

Как обстреляли Красногоровку

Пророссийские боевики 2 апреля открыли огонь в сторону украинских позиций у Красногоровки. Били из минометов.

В результате двух наших бойцов ранили. Кроме этого, ранения получил и местный, ведь мина попала в жилой дом. Сейчас его состояние – нормальное.

Обратите внимание! На Донбассе происходит обострение ситуации. На фоне эскалации конфликта россияне перебрасывают военную технику к границам с Украиной. Перед тем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак предупредил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму.