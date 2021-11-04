В Днепре среди жилых домов обнаружили боевой снаряд

В Днепре двор на проспекте Героев, 12 перекрыли. В сети говорят, что там обнаружили боевой снаряд, который лежал на земле под теплотрассой.

Боевой снаряд на жилом массиве Победа обнаружили 4 октября. В полиции сообщили, что комментарий относительно произошедшего предоставят позже.

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Опасный снаряд

Опасную находку обнаружил местный житель возле многоквартирного дома. Он сразу сообщил об этом в полицию.

На место вызова приехали правоохранители и взрывотехники, которые сразу огородили территорию лентой. Предварительно установлено, что это снаряд от системы залпового огня "Град". Сначала в сети сообщали, что – снаряд от противотанковой пушки МТ12 "Рапира".



В Днепре перекрыли двор на проспекте Героев / Фото из телеграмма "Днепр оперативный"

Сейчас представители спецслужб решают как безопасно вывезти снаряд. На месте обнаружения взрывчатки проводятся следственно-оперативные действия.

Сейчас правоохранители будут устанавливать, кому принадлежит снаряд и как он оказался на земле под теплотрассой.

Опасный снаряд в Днепре: видео