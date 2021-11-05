Сейчас в днепре уже начато с нуля строительство Северного обхода.

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Несколько важных фактов о новой магистрали:

Дорога объединит три промышленных центра Украины: Донбасс, Днепр и Кривой Рог;

4-полосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый-Изварино;

"Фишка" проекта – уникальная эстакада длиною в 1 км, которая станет продолжением Кайдакского моста. Она пройдет по извилистой траектории над заводской зоной и железнодорожными путями;

Это сверхсложный дорожный проект, так как дорога будет проходить над промзоной. А в Украине ранее не строили таких криволинейных эстакад;

Дорожники позаботятся и о жителях близлежащих домов - обустроят магистраль специальными экранами из металла и пластика – для шумоизоляции;

На выезде из города построят железнодорожный путепровод. Дорогу проложат под ним. Будут и двухуровневые развязки;

Пропускная способность будущей магистрали – более 2 600 автомобилей в час;

Над проектом будут работать 300 строителей и мостовиков. Задействуют более 200 машин: экскаваторов, кранов, бульдозеров, катков, самосвалов и асфальтоукладчиков.

Люди в Днепре уже давно ждали строительства Северного обхода, особенно жители моего Новокодакского района. Ведь из-за транзитных фур постоянные пробки и уничтожения дорог стали буквально "нормой" местных улиц.

Поэтому важно, чтобы этот проект удалось реализовать как можно быстрее – планируется до конца 2023-го года.