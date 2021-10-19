В Днепре столкнулись два грузовика: видео момента ДТП
19 октября 2021 , 17:24Читати новину українською
Источник:телграм Ситуационного Днепра
На перекрестке Дарницкого шоссе и Шолохова столкнулись фура с грузовиком. О пострадавших в результате ДТП не сообщают.
Грузовики столкнулись около 11 часов 19 октября. В сети опубликовали видео момента ДТП.
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Детали ДТП
Грузовик двигался по Донецкому шоссе в сторону поселка Слобожанское. В это время фура двигалась в противоположном направлении.
Водитель фуры начал поворачивать на Шолохова, в результате чего они столкнулись. Пострадал ли кто-то в результате аварии пока не сообщили.
В Днепре столкнулись грузовики: смотрите видео
Смертельное ДТП на Харьковщине
- В Красноградском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.
- В результате ДТП погибли 3 человека. Еще 3 травмированы.
- Правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.
- Виновник аварии может получить от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять машинами на срок до 3 лет.