В Днепре столкнулись два грузовика: видео момента ДТП

На перекрестке Дарницкого шоссе и Шолохова столкнулись фура с грузовиком. О пострадавших в результате ДТП не сообщают.

Грузовики столкнулись около 11 часов 19 октября. В сети опубликовали видео момента ДТП.

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Детали ДТП

Грузовик двигался по Донецкому шоссе в сторону поселка Слобожанское. В это время фура двигалась в противоположном направлении.

Водитель фуры начал поворачивать на Шолохова, в результате чего они столкнулись. Пострадал ли кто-то в результате аварии пока не сообщили.

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