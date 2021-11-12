В Днепре столкнулись скутерист Glovo и Honda: пострадал мужчина

На углу улиц Рабочей и Каверина в Днепре столкнулись скутерист службы доставки Glovo и легковушка Honda. В результате аварии пострадал водитель скутера.

Пострадавшего с тяжелыми травмами сразу отвезли в больницу. Авария произошла 12 ноября около 13:15. Журналисты 24 канала пытались обратиться за комментарием в полицию, однако там пока не отвечают.

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Детали ДТП

По предварительной информации, авто и скутер ехали по улице Рабочей в одну сторону. В какой-то момент скутерист резко повернул, не подав никаких сигналов.

В результате внезапных действий произошло ДТП. Водитель легковушки вывернул руль, чтобы избежать удара, и врезался в забор.

В Днепре столкнулись легковушка и скутерист / Фото "Информатора"

В результате аварии водитель скутера получил серьезные травмы. У него сломан таз и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшего отвезли в 16-ю больницу.

На месте работают полицейские. Все обстоятельства установит следователь по ДТП.