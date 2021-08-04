Летел кирпич: в Днепре незаконно снесли крышу жилого дома

На улице Надежды Алексеенко в доме №26 В Днепре строители свалили крышу. Как следствие, здание в аварийном состоянии. Она в любое время может упасть на людей. Строители сделали это незаконно, потому что соответствующих разрешений не имели.

О происшествии рассказывает жительница этого дома. Она говорит, что неоднократно спрашивала строителей, почему они снесли крышу. Но те лишь отмалчиваются. Полиция не реагировала на ее обращения.

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Просто накрыли пленкой

На верхнем этаже дома проводят ремонт в квартире. Там рабочие свалили крышу. На месте образовалась огромная дыра, которую накрыли полиэтиленом.

Жительница рассказывает, что в здание проникает дождь. На полу видны следы от луж, которые остались в результате ливня. От этого дом начал разрушаться как сверху, так и снизу. В одной из квартир обвалился потолок.

Однажды женщина решила еще раз спросить строителей, зачем они это сделали. Но на этот раз рабочие нецензурно ругались и толкнули ее доской. После этого они просто отнесли все остальные материалы, которые остались от крыши, в свое авто.



В Днепре строители незаконно свалили крышу в жилом доме / Скриншот видео

В другом доме тоже навредили

Житель соседнего дома №21 Андрей Коваленко отмечает, что рабочие во время ремонта переместили водоотвод. Как следствие, образовалась трещина и затопило балкон его квартиры.

Мужчина подчеркивает, что дом на улице Алексеенко разрушают. Ведь зданию более 100 лет. Работники не подумали об этом и достроили новый верх. В результате изменился наклон остальных крыш. И, если посмотреть внимательно, то видно, что стена тоже наклонилась. Она в любое время может упасть на прохожих. Жительница рассказывает, что в здание проникает дождь. На полу видны следы от луж, которые остались в результате ливня. От этого дом начал разрушаться как сверху, так и снизу. В одной из квартир обвалился потолок.



Жители дома жалуются, ведь здание теперь в аварийном состоянии / Скриншот видео

Полиция все же приехала

Стоит отметить, строители делают ремонт незаконно. Они не предоставили никаких документов или разрешений работникам "Житсервису-5". Также неизвестно, являются ли рабочие владельцами квартиры.

Сейчас эту ситуацию решает полиция. Она приняла заявление от жителей дома и коммунального предприятия "Житсервис-5". Однако никто не знает, сколько времени будет длиться следствие. Люди волнуются, потому что уже после первой грозы они могут пострадать.

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Полиция все же приехала, идет следствие / Скриншот видео