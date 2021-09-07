В Днепре студентка провалилась в яму с водой: просто шла по тротуару
Источник:телграм "Ху***ый Днепр"
В Днепре 6 сентября студентка просто шла по улице и провалилась в большую яму с водой. Ее смогли сразу вытащить, поэтому потерпевшая не получила повреждений. До происшествия яма вообще не была огорожена.
После этого очевидец сообщил о яме коммунальщикам. Это произошло на улице Чернышевского.
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Как выглядит пропасть
Как только автор сообщения об этом рассказал, пропасть сразу огородили. Также там поставили предупредительные конусы. Яма шириной примерно метр и полностью заполнена водой.
На ее краях куски асфальта, которые раньше были тротуаром. В коммунальных предприятиях пока никак не комментировали этот инцидент.
Яма, которая образовалась на тротуаре / Фото телеграма "Ху***ый Днепр"
Такое уже было
В Днепре 14 июля на перекрестке улиц Яворницкого и Баррикадной другая девушка провалилась под асфальт. Она оказалась в воде по шею и потеряла там смартфон.
Это произошло, когда потерпевшая пыталась перепрыгнуть большую лужу. Коммунальщики объяснили инцидент размытием земли под брусчаткой.
Впоследствии в сети обнародовали несколько видео этого инцидента. На них видно, что девушку начали сразу вытаскивать.