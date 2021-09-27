В Днепре сумасшедший взял мать в заложники: девять дней женщина питалась объедками

Психически больной мужчина в Днепре на девять дней закрыл собственную мать в доме и никуда не выпускал. Чтобы не умереть с голоду, 78-летней женщине пришлось есть объедки. О жутком инциденте стало известно 27 сентября.

Освободить несчастную из неволи в собственном доме удалось только полиции. Ее вызвали по адресу тупик Гаевой.

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Тревогу забила сестра

В полицию с просьбой о помощи обратилась сестра вынужденной пленницы. Она и рассказала, что женщину насильно удерживает под замком 47-летний сын, у которого проблемы с психикой.

По словам заявительницы, она заглянула в окно дома и увидела, как злоумышленник кричит на старушку, хотя та просто лежит на кровати.

Полиция разбирала баррикады

Прибыв на вызов, правоохранители принялись разбирать баррикады, которыми перекрыл вход в здание больной мужчины. Он стянул к двери разные вещи, стулья и обмотал это все веревками.

Пожилая женщина в это время кричала из дома, умоляя о помощи. В конце концов полиции удалось освободить пленницу.

Что касается ее сына, то он продолжил вести себя неадекватно. Мужчина якобы говорил всякую чушь и разговаривал сам с собой. В конце концов, ему вызвали бригаду медиков.

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В Самборе учитель, болевший шизофренией, задушил собственную мать и провел две недели с ее телом в квартире. Чтобы раскрыть преступление и задержать мужчину, полиции пришлось проводить целую спецоперацию.