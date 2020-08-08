В Днепре 8 августа в ДТП попал автомобиль из свадебного кортежа. В результате столкновения пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Детали ДТП

ДТП произошло примерно в 13:00 на Сичеславской Набережной. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре столкнулись автомобили Volvo и Volkswagen. Предварительно, Volkswagen ехал со стороны Европейской улице. В тот момент Volvo двигался по набережной в сторону цирка.

Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. На видео видно, что автомобиль влетел в свадебный кортеж на большой скорости. Столкновения не удалось избежать.

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В настоящее время движение на дороге затруднено, авария практически полностью занимает полосу по направлению к Кайдацкому мосту. На месте ДТП образовалась пробка в трех направлениях.

В Днепре свадебный кортеж попал в ДТП, пострадали дети / Фото "Информатор"