Это произошло на улице Староказацкая. О происшествии сообщили во второй половине дня.

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Такси, которое провалилось в Днепре: видео телеграмма "Днепр оперативный"

Часть авто поднялась

Впоследствии в сети обнародовали фото и видео с этого места. Там заметно, что в большую яму попало правое переднее колесо Chevrolet.

Задняя часть авто практически поднялась над землей. Правоохранители после приезда выясняли обстоятельства и также фотографировали место происшествия.



Такси провалилось под асфальт в Днепре / Фото телеграмму "Днепр Оперативный"

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