Это произошло на улице Староказацкая. О происшествии сообщили во второй половине дня.

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Такси, которое провалилось в Днепре: видео телеграмма "Днепр оперативный"

Часть авто поднялась

Впоследствии в сети обнародовали фото и видео с этого места. Там заметно, что в большую яму попало правое переднее колесо Chevrolet.

Задняя часть авто практически поднялась над землей. Правоохранители после приезда выясняли обстоятельства и также фотографировали место происшествия.

У Дніпрі таксі провалилося під асфальт
Такси провалилось под асфальт в Днепре / Фото телеграмму "Днепр Оперативный"

Несколько похожих событий

  • В Соломенском районе Киева 26 мая под землю провалился внедорожник Toyota. Под землю ушло его левое переднее колесо. Поэтому автомобиль не мог продолжить движение.
  • В Киеве на улице Ильинской 18 мая припаркованный Mercedes после дождя провалился под землю. Чтобы его достать, понадобился эвакуатор.
  • На перекрестке Александровского проспекта и улицы Бунина в Одессе 19 мая провалился асфальт, и образовалась огромная яма. Ее никак не огораживали, поэтому впоследствии туда провалилась колесом маршрутка с пассажирами.