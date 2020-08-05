В одном из роддомов Днепра женщина по имени Ангелина родила мертвого ребенка. Тело девочки забрали на вскрытие, а когда изможденная мама попросила отдать его для захоронения, младенца вынесли в мусорном пакете. Переломанное детское тело лежало среди технических отходов.

Ангелина из Каменского с нетерпением ждала рождения дочери. Беременность протекала без осложнений, однако на 6 месяце женщина почувствовала, что плод перестал двигаться. На УЗИ ей сказали, что девочка обмоталась пуповиной и умерла, сообщает Obozrevatel.

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К врачам у роженицы претензий нет

На скорой Ангелину привезли в Днепр в роддом им. Руднева. Там женщине пришлось родить уже мертвого ребенка. Ангелина отмечает, что врачи и медсестры были приветливы и уделяли ей должное внимание. К ним нет никаких претензий.

Работница ЗАГСа требовала 3-4 тысяч гривен за похороны ребенка

Ангелина решила, что заберет тело дочери и похоронит в родном Каменском. Однако уже вскоре после родов в палату наведалась сотрудница ЗАГСа, которая представилась Ириной. Она начала уговаривать Ангелину оставить тело младенца в больнице.

Ну зачем вам новый стресс! Заплатите 3-4 тысячи гривен, и мы все сделаем самостоятельно,

– настаивала представительница ЗАГСа.

Ангелина отказалась. Она хотела сама похоронить дочь. Тогда недовольная Ирина назначила время, когда тело ребенка можно забрать из областного морга.

В морге матери рассмеялись в лицо

Женщина не знала, как правильно хоронить младенца, поэтому взяла с собой пеленки, чтобы у них завернуть дочку. Однако работник морга просто рассмеялся Ангелине в лицо

Говорю, ну как же, вы же должны завернуть тело, я не знаю, как это делается. Он отвечает: "Да вы шутите! Ваш ребенок такой маленький, что мы таких даже не зашиваем. Я вам сейчас вынесу, но вы не разворачивайте, так и похороните,

– вспоминает мать умершей девочки.

Даже в страшном сне Ангелина не могла представить, что тело дочери ей вынесут в желтом мусорном пакете. От увиденного женщине стало плохо. Тогда работник морга взял пеленку и замотал в нее пакет с телом. На прощание у матери попросили 200 гривен якобы на хлорку.

"Я видела только личико, головку, ножки и выломанные ручки"

Когда Ангелина развернула пакет, то увидела что тело ребенка завернуто в обрезки от мусорных пакетов. Возле девочки валялись куски пластырей, бинтов и даже синие перчатки, в которых, вероятно, делали вскрытие.

Потом я увидела, что ручка дочери выломана, я даже не смогла снять с нее бирку с моим именем. Ее просто свернули в шар спиной вверх. Я видела только личико, головку, ножки и выломанные ручки. Я сделала фото,

– делится Ангелина.

Тело ребенка отдали в мусорном пакете / Фото Facebook Просто Днепропетровск (18+)

Атака на мать умершего ребенка в сети

Опомнившись от шока, Ангелина нашла в документах имя и фамилию патологоанатома: Анна К. Она написала ей в социальной сети, однако ответа не получила. Тогда Ангелина опубликовала пост, в котором рассказала, что с ней случилось, а также опубликовала фото тела, завернутого в пакет.

Тогда патологоанатом сама обратилась к Ангелине с предложением встречи. А уже через некоторое время на молодую маму началась атака в фейсбуке. В комментариях под разоблачительным постом женщину обвинили, что она якобы пожалела деньги на гроб и похороны младенца, за что и поплатилась. Также была попытка обвинить во всем санитарку. Мол, это она могла выбросить перчатки и прочий мусор.

Реакция руководства морга

В департаменте охраны здоровья Днепропетровской областной администрации заявили, что впервые узнали о трагедии из СМИ и просят прислать им официальный запрос.

Директор "Днепропетровского областного патологоанатомического бюро" Петр Гриценко рассказал, что все тела родным отдают в гробах. Патологоанатом осуществляет вскрытие, а тело к выдаче готовит младший медперсонал. Переломов на теле девочки точно не могло быть, доказывает Гриценко. Однако он пообещал разобраться в позиции всех сторон и выяснить детали трагедии