Правоохранители 2 ноября начали устанавливать обстоятельства и через день задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель.

Заметьте Произошла резня в одесском хостеле: госпитализировали жителя Днепропетровщины

Во время конфликта схватился за нож

Следователи установили, что между задержанным и 42-летним мужчиной возник конфликт. В ходе него злоумышленник ухватился за нож и ударил им оппонента в шею. Тот от полученной травмы умер на месте.

Это произошло еще примерно в 16 часов 1 ноября. Обнаружили тело убитого возле дома на улице Надежды Алексеенко только в 7 утра следующего дня. Что стало причиной конфликта мужчин – неизвестно.

Что угрожает за такое преступление

Правоохранители сообщили задержанному подозрение по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут, то ему грозит до 15 лет заключения.

Последнее громкое убийство в городе

В Днепре 28 октября на Набережной Заводской сообщили в полицию о теле убитого мужчины. Его в багажнике автомобиля обнаружил собственный сын.

Впоследствии правоохранители направили тело на экспертизу, которая установила, что причиной смерти было более чем 25 ударов молотком в голову. В этом обвинили 2 мужчин, сдавших вещи убитого в ломбард.