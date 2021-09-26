Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 26 сентября. Момент аварии попал на видео – зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.

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Подробнее о ДТП

Honda двигалась от кольца Победы и поворачивала к яхт-клубу "Сич".

В этот момент Tiburon ехал со стороны Южного моста и совершил ДТП.

В этот момент Tiburon ехал со стороны Южного моста и совершил ДТП. В результате столкновения пострадали пассажир Honda и водитель Tiburon. С травмами головы их доставили в 16 городскую больницу.

Сейчас на месте события работают полицейские, которые выясняют все причины аварии.



В Днепре Tiburon на скорости влетел в Honda / Коллаж 24 канала

В Днепре произошло ДТП с участием легковых автомобилей: смотрите видео