В Днепре Tiburon на скорости влетел в Honda: есть пострадавшие

26 сентября 2021 , 14:35
Читати новину українською

Источник:

"Днепр оперативный"

В Днепре произошло ДТП с участием легковых автомобилей Honda и Tiburon. В результате мощного столкновения пострадали два человека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 26 сентября. Момент аварии попал на видео – зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.

Читайте также Под Киевом пьяный водитель влетел в новенькое авто полиции: патрульного аж отбросило

Подробнее о ДТП

  • Honda двигалась от кольца Победы и поворачивала к яхт-клубу "Сич".
    В этот момент Tiburon ехал со стороны Южного моста и совершил ДТП.
  • В результате столкновения пострадали пассажир Honda и водитель Tiburon. С травмами головы их доставили в 16 городскую больницу.

Сейчас на месте события работают полицейские, которые выясняют все причины аварии.


В Днепре Tiburon на скорости влетел в Honda / Коллаж 24 канала

В Днепре произошло ДТП с участием легковых автомобилей: смотрите видео

Автор: Олег Васьків