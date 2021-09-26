В Днепре Tiburon на скорости влетел в Honda: есть пострадавшие
26 сентября 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:"Днепр оперативный"
В Днепре произошло ДТП с участием легковых автомобилей Honda и Tiburon. В результате мощного столкновения пострадали два человека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 26 сентября. Момент аварии попал на видео – зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.
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Подробнее о ДТП
- Honda двигалась от кольца Победы и поворачивала к яхт-клубу "Сич".
В этот момент Tiburon ехал со стороны Южного моста и совершил ДТП.
- В результате столкновения пострадали пассажир Honda и водитель Tiburon. С травмами головы их доставили в 16 городскую больницу.
Сейчас на месте события работают полицейские, которые выясняют все причины аварии.
В Днепре Tiburon на скорости влетел в Honda / Коллаж 24 канала
В Днепре произошло ДТП с участием легковых автомобилей: смотрите видео