Об этом сообщили в комментарии журналистам 24 канала в ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел утром 9 июня в жилом массиве "Тополь" напротив дома 28.

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Возгорание случилось в маршрутке, которая курсировала по маршруту 106.

Как следствие, на этом направлении было затруднено движение общественного транспорта.

Пожарным позвонили в 9:26 часов.

Они прибыли через 4 минуты.

Специалисты установили, что огонь был на площади 1 метр квадратный.

Сгорел утеплитель двигателя.

О пострадавших в результате инцидента не сообщали.

На видео с места видно, что люди открыли капот автобуса.

Это сделали, чтобы использовать огнетушители.

Также было пламя под транспортом.

Причины возгорания сейчас устанавливают.

Момент тушения маршрутки на Тополе в Днепре: видео телеграм-канала "Ху***ый Днепр"

Обратите внимание! В Киеве в обед 29 апреля сгорел автобус. Его тушили полчаса, но от транспорта остался только кузов. В сети опубликовали сразу несколько видео этого момента.