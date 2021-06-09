Об этом сообщили в комментарии журналистам 24 канала в ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел утром 9 июня в жилом массиве "Тополь" напротив дома 28.

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Больше об этом пожаре

  • Возгорание случилось в маршрутке, которая курсировала по маршруту 106.
  • Как следствие, на этом направлении было затруднено движение общественного транспорта.
  • Пожарным позвонили в 9:26 часов.
  • Они прибыли через 4 минуты.
  • Специалисты установили, что огонь был на площади 1 метр квадратный.
  • Сгорел утеплитель двигателя.
  • О пострадавших в результате инцидента не сообщали.
  • На видео с места видно, что люди открыли капот автобуса.
  • Это сделали, чтобы использовать огнетушители.
  • Также было пламя под транспортом.
  • Причины возгорания сейчас устанавливают.

Момент тушения маршрутки на Тополе в Днепре: видео телеграм-канала "Ху***ый Днепр"