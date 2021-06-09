Об этом сообщили в комментарии журналистам 24 канала в ГСЧС Днепропетровской области. Инцидент произошел утром 9 июня в жилом массиве "Тополь" напротив дома 28.
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- Возгорание случилось в маршрутке, которая курсировала по маршруту 106.
- Как следствие, на этом направлении было затруднено движение общественного транспорта.
- Пожарным позвонили в 9:26 часов.
- Они прибыли через 4 минуты.
- Специалисты установили, что огонь был на площади 1 метр квадратный.
- Сгорел утеплитель двигателя.
- О пострадавших в результате инцидента не сообщали.
- На видео с места видно, что люди открыли капот автобуса.
- Это сделали, чтобы использовать огнетушители.
- Также было пламя под транспортом.
- Причины возгорания сейчас устанавливают.
Момент тушения маршрутки на Тополе в Днепре: видео телеграм-канала "Ху***ый Днепр"