Группа людей напала на водителя 11 августа примерно в 9:40. Среди них был муж с женой и их знакомая. Такси они вызвали сами.
В полиции сказали, что прокомментируют инцидент позже. Когда появится информация, журналисты 24 канала сообщат об этом.
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Не хотел везти пьяного
Когда таксист приехал по указанному адресу, увидел нетрезвого мужчину. Из-за этого он отказался везти людей. Между мужчинами возник конфликт. Внезапно муж с женой и их знакомая набросились на водителя. Пострадавшему нанесли многочисленные травмы: ушибы туловища, руки и сломали палец. Также злоумышленники повредили автомобиль таксиста.
Пострадавший вызвал полицию. В то время, когда правоохранители ехали, таксист сумел задержать злоумышленников в автомобиле. Полицейские быстро среагировали и задержали нападавших. Пострадавшего отвезли в больницу. Детали происшествия устанавливают следователи.
Последние случаи криминала с участием таксистов
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