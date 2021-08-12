В Днепре три человека напали на таксиста, он не хотел их везти

На Михаила Руденко, 67 в Днепре 32-летний мужчина и две женщины набросились на водителя такси. Он отказывался их везти. Известно, что мужчина, который нападал, был нетрезв.

Информацию об инциденте в комментарии 24 канала подтвердили в Нацполиции Днепропетровской области. По словам правоохранителей, мужчина получил легкие телесные повреждения.

Не хотел везти пьяного

По информации "Днепр оперативный", группа людей напала на водителя 11 августа примерно в 9:40. Среди них был муж с женой и их знакомая. Такси они вызвали сами. Когда таксист приехал по указанному адресу, увидел нетрезвого мужчину. Из-за этого он отказался везти людей.

В итоге между мужчинами возник конфликт. Впоследствии к спору присоединилась еще жена пассажира, и они вместе с мужем набросились на таксиста. Пострадавшему нанесли многочисленные травмы: ушибы туловища, руки и сломанный палец. Также злоумышленники повредили авто.

После пострадавший вызвал полицию. В то время, когда правоохранители ехали, таксист сумел задержать злоумышленников в авто. Полицейские быстро среагировали и задержали нападавших. Кроме того, таксиста отвезли в больницу.

Детали происшествия устанавливают следователи. Сейчас возбудили дело по статье о телесное повреждение. Она предусматривает или 850 гривен штрафа, или общественные работы до 200 часов, или исправительные работы до 1 года.

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