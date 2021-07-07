Возлюбленный трижды переехал и протянул 20 метров: почему случилось ужасное ДТП в Днепре

7 июля 2021 , 16:15
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"Чрезвычайные новости"

Стала известна вероятная причина жесткого наезда на женщину в Днепре. "Славута" не только трижды переехала потерпевшую, но и также протянула ее по дороге 20 метров. Вероятнее всего, это сделал бывший потерпевшей. Предполагают, что таким образом он пытался отомстить женщине за расставание.

О деталях этой трагедии рассказали вечером 6 июля. Соседи подозреваемого рассказали журналистам, что мужчина длительное время страдает от наркотической зависимости.

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Отомстил и сбежал

Потерпевшая была в отношениях с мужчиной, которого подозревают. Однако впоследствии решила с ним разойтись.

Мужчина, вероятно, решил, что не может так это оставить. Поэтому взял автомобиль и отомстил бывшей партнерше.

После аварии он бросил транспорт неподалеку от места преступления. Где сейчас находится подозреваемый – неизвестно.

Женщина до сих пор борется за жизнь

О том, каково состояние женщины, рассказал журналистам заместитель медицинского директора областной больницы Днепра Юрий Скребец. По его словам, пациентке уже провели 2 операции. Сейчас она находится в реанимации.

Женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивают как критическое, поскольку остается угроза жизни.

Какие травмы диагностировали

  • Ушиб головного мозга тяжелой степени.
  • Перелом плечевой кости.
  • Разрыв печени.
  • Перелом ребер.
  • Пневмоторакс (скопление газа в легких).

Что грозит злоумышленнику

В полиции Днепра рассказали, что этот случай расследуют как покушение на умышленное убийство. Если злоумышленника смогут найти и привлечь к ответственности, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Коротко об этой аварии

  • Автомобиль "Славута" переехал женщину на улице Волгоградская.
  • Это произошло примерно в 8 часов утра 5 июля.
  • Обнародовали фото с места ДТП.
  • На них видно, что на асфальте остались большие лужи крови.
  • Еще была вмятина на капоте транспорта.
  • Также была кровь на колесе автомобиля.
Автор: Олександр Марчак