Возлюбленный трижды переехал и протянул 20 метров: почему случилось ужасное ДТП в Днепре

Стала известна вероятная причина жесткого наезда на женщину в Днепре. "Славута" не только трижды переехала потерпевшую, но и также протянула ее по дороге 20 метров. Вероятнее всего, это сделал бывший потерпевшей. Предполагают, что таким образом он пытался отомстить женщине за расставание.

О деталях этой трагедии рассказали вечером 6 июля. Соседи подозреваемого рассказали журналистам, что мужчина длительное время страдает от наркотической зависимости.

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Отомстил и сбежал

Потерпевшая была в отношениях с мужчиной, которого подозревают. Однако впоследствии решила с ним разойтись.

Мужчина, вероятно, решил, что не может так это оставить. Поэтому взял автомобиль и отомстил бывшей партнерше.

После аварии он бросил транспорт неподалеку от места преступления. Где сейчас находится подозреваемый – неизвестно.

Женщина до сих пор борется за жизнь

О том, каково состояние женщины, рассказал журналистам заместитель медицинского директора областной больницы Днепра Юрий Скребец. По его словам, пациентке уже провели 2 операции. Сейчас она находится в реанимации.

Женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивают как критическое, поскольку остается угроза жизни.

Какие травмы диагностировали

Ушиб головного мозга тяжелой степени.

Перелом плечевой кости.

Разрыв печени.

Перелом ребер.

Пневмоторакс (скопление газа в легких).

Что грозит злоумышленнику

В полиции Днепра рассказали, что этот случай расследуют как покушение на умышленное убийство. Если злоумышленника смогут найти и привлечь к ответственности, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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