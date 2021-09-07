Турист час просидел в уборной

Инцидент произошел в туалете в сквере "Прибрежный". Когда мужчина понял, что выйти из уборной не может, то попросил друзей о помощи.

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Те позвали охранника, однако и он не смог открыть дверь. На место происшествия пришлось вызвать специалистов.

Причиной этой ситуации стал заклинивший замок. Это первый случай за 2 года эксплуатации. Сейчас замок отремонтирован, санузел работает исправно,

– рассказали ТСН в городском совете Днепра.

Там добавили, что турист пробыл в туалете чуть больше часа, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было.



В Днепре мужчина не смог выйти из туалета / Фото "Дніпро Обласний"

В Днепре студентка провались в яму с водой

6 сентября на улице Чернышевского студентка упала в яму, которая была полностью заполнена водой. Все потому, что ее никак не огородили и никаких знаков не поставили. К счастью, девушка не пострадала. Ее оперативно вытащили.