В Днепре турист не смог выйти из туалета, пришлось вызвать специалистов
Источник:телеграм-канал "Дніпро Обласний"
Одессит, приехавший на экскурсию в Днепр, попал в неприятную историю. Мужчина зашел в современный туалет, а выйти из него не смог – дверь заклинило.
Турист час просидел в уборной
Инцидент произошел в туалете в сквере "Прибрежный". Когда мужчина понял, что выйти из уборной не может, то попросил друзей о помощи.
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Те позвали охранника, однако и он не смог открыть дверь. На место происшествия пришлось вызвать специалистов.
Причиной этой ситуации стал заклинивший замок. Это первый случай за 2 года эксплуатации. Сейчас замок отремонтирован, санузел работает исправно,
– рассказали ТСН в городском совете Днепра.
Там добавили, что турист пробыл в туалете чуть больше часа, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было.
В Днепре мужчина не смог выйти из туалета / Фото "Дніпро Обласний"
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