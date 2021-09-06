В Днепре 4 сентября состоялся концерт хип-хоп дуэта HammAli & Navai. Девушки встретили одного из певцов в ресторане Bartolomeo сразу возле своего столика.

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Сесть на лицо ради фото

После концерта поклонницы дуэта HammAli & Navai пошли ужинать в ресторан. Там они встретили Navai и захотели с ним сфотографироваться. Они подошли к артисту и попросили об этом. Он ответил им, что сделает фото, если кто-то из них сядет на лицо незнакомому парню. Кому именно – он показал.

После этого одна из девушек возмутилась и спросила, как его зовут. Было заметно, что Navai это задело.

Моя подруга у него спросила, а как его зовут? Он HammAli или Navai? Это его задело. Короче, все это было очень некрасиво. Кажется, что они такие хорошие песни поют о женщинах, страдают, плачут. А на деле "сядь на лицо",

– говорит в инстаграме очевидица.

После артист сказал, что сфотографируется с девушкой тогда, когда она выучит его имя.

Navai сказал девушкам сесть на лицо незнакомца ради фото: смотрите видео 056.ua

Обратите внимание! 4 сентября в Днепре был завершающий концерт тура по Украине российского дуэта HammAli & Navai. Выступление состоялось в Парке развлечений "Лавина".