Видео и фото с последствиями потопа в Днепре обнародовали 2 июня. Мужчина на байдарке плыл по улице Столярова.

Другой потоп После ливня Житомир затопило настолько, что среди города, мужчина катался на гидроцикле видео

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Мужчина с бородой плывет на желтой байдарке. Он это делает прямо на проезжей части.

На видео рядом с ним "проплывает" внедорожник. Поэтому байдарку начинает сносить течением.

Байдарка на Столярова в Днепре: видео ютуб-канала Le Gennadij

Также в сети опубликовали шуточный ролик с парнем, который вышел "порыбачить" посреди города. Он сидит возле разложенных удочек и рассказывает на что сегодня будет ловить рыбу. Также парень отметил, что "клев" должен быть, поскольку автомобили загоняют к нему рыбу.

Рыбалка на улицах Днепра: видео телеграм-канала Dnepr_Black

Обратите внимание! 29 мая в Кривом Роге после ливня улицы также превратились в каналы Венеции. Автомобили практически плавали по улицам, а детские площадки стали аквапарком.