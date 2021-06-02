Плавают на байдарках и ловят рыбу: Днепр превратился в Венецию – видео

В Днепре в течение двух дней льет словно из ведра. Поскольку все улицы затопило, на них затруднено движение. Однако это доставляет неудобства не всем. Один из жителей города начал передвигаться по улицам на байдарке. Кроме этого на улицах города появились рыбаки.
Видео и фото с последствиями потопа в Днепре обнародовали 2 июня. Мужчина на байдарке плыл по улице Столярова.
Другой потоп В Днепре река вышла из берегов, а в центре "плавают" авто: видео
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Мужчина с бородой плывет на желтой байдарке. Он это делает прямо на проезжей части.
На видео рядом с ним "проплывает" внедорожник. Поэтому байдарку начинает сносить течением.
Байдарка на Столярова в Днепре: видео ютуб-канала Le Gennadij
Также в сети опубликовали шуточный ролик с парнем, который вышел "порыбачить" посреди города. Он сидит возле разложенных удочек и рассказывает на что сегодня будет ловить рыбу. Также парень отметил, что "клев" должен быть, поскольку автомобили загоняют к нему рыбу.
Рыбалка на улицах Днепра: видео телеграм-канала Dnepr_BlackОбратите внимание! 29 мая в Кривом Роге после ливня улицы также превратились в каналы Венеции. Автомобили практически плавали по улицам, а детские площадки стали аквапарком.