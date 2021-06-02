Плавают на байдарках и ловят рыбу: Днепр превратился в Венецию – видео

14:29

В Днепре в течение двух дней льет словно из ведра. Поскольку все улицы затопило, на них затруднено движение. Однако это доставляет неудобства не всем. Один из жителей города начал передвигаться по улицам на байдарке. Кроме этого на улицах города появились рыбаки.