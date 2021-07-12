Об этом сообщил криворожский журналист Олег Ермолинський 11 июля. По его словам, информацию о смерти ребенка уже подтвердила полиция.

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Умер, не выйдя из комы

У маленького мальчика не было никаких шансов, чтобы выжить. Об этом говорят и медики, которые следили его состоянием.

Умерший мозг, сильнейшая потеря крови, повреждены артерии и сосуды – все это оказалось приговором для ребенка,
– отметил Ермолинський.

Журналисту о смерти мальчика рассказала знакомая его матери.

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Что было известно ранее

  • 28-летний житель Днепропетровской области порезал 2-летнего пасынка.
  • Вместе с ребенком была также его 7-летняя сестра.
  • Мужчина связал детей скотчем и нанес мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.
  • Впоследствии злоумышленник скрылся и начал скрываться, но его задержали.
  • 9 июля в мальчика отказал мозг.
  • Впоследствии мать детей рассказала детали преступления. Женщина заметила, что мужчина угрожал маленьком Мише. Правда, его сестру Викторию впоследствии отпустил.
  • Злоумышленнику уже избрана мера пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
  • Имя мужчины – Сергей Федотов. Он родился в 1993 году.