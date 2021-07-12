Не было шансов выжить: в Днепре скончался 2-летний мальчик, которого порезал отчим

В Днепровской клинической больницы умер 2-летний Миша. Его жестоко порезал отчим 7 июля. У ребенка были слишком тяжелые раны, чтобы выжить. В частности, известно, что у мальчика отказал мозг.

Об этом сообщил криворожский журналист Олег Ермолинський 11 июля. По его словам, информацию о смерти ребенка уже подтвердила полиция.

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Умер, не выйдя из комы

У маленького мальчика не было никаких шансов, чтобы выжить. Об этом говорят и медики, которые следили его состоянием.

Умерший мозг, сильнейшая потеря крови, повреждены артерии и сосуды – все это оказалось приговором для ребенка,

– отметил Ермолинський.

Журналисту о смерти мальчика рассказала знакомая его матери.

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