В Днепре умер известный хирург
Источник:центр матери и ребенка имени Руднева
Умер известный хирург и врач высшей категории Андрей Зелинский в Днепре. За плечами у врача более 40 лет медицинского стажа, к тому же медик был доцентом кафедры стоматологии Днепровского медуниверситета.
Андрей Львович Зелинский скончался 7 октября. О причине смерти известного хирурга и преподавателя пока не сообщают.
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40 лет стажа
Андрей Зелинский был врачом высшей категории, челюстно-лицевым хирургом и доцентом кафедры детской стоматологии Днепровского государственного университета.
За его плечами более 40 лет врачебного стажа. Он работал в челюстно-лицевых отделениях и на кафедрах в Ивано-Франковске, Донецке и Днепре. Коллеги вспоминают Андрея Львовича как доброго и отзывчивого человека.
Не хочется верить в эту страшную потерю. Добрая и светлая память другу и замечательному человеку! Искренне сочувствую родным и близким!,
– пишет Елена Осокина.
В Днепре умер известный хирург Андрей Львович / Фото Центра матери и ребенка Руднева
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