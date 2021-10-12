Умер известный хирург и врач высшей категории Андрей Зелинский в Днепре. За плечами у врача более 40 лет медицинского стажа, к тому же медик был доцентом кафедры стоматологии Днепровского медуниверситета.

Андрей Львович Зелинский скончался 7 октября. О причине смерти известного хирурга и преподавателя пока не сообщают.

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40 лет стажа

Андрей Зелинский был врачом высшей категории, челюстно-лицевым хирургом и доцентом кафедры детской стоматологии Днепровского государственного университета.

За его плечами более 40 лет врачебного стажа. Он работал в челюстно-лицевых отделениях и на кафедрах в Ивано-Франковске, Донецке и Днепре. Коллеги вспоминают Андрея Львовича как доброго и отзывчивого человека.

Не хочется верить в эту страшную потерю. Добрая и светлая память другу и замечательному человеку! Искренне сочувствую родным и близким!,

– пишет Елена Осокина.



В Днепре умер известный хирург Андрей Львович / Фото Центра матери и ребенка Руднева

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