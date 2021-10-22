Он проработал главным врачом примерно 20 лет. Об этом 22 октября сообщил нынешний глава областной больницы Днепропетровщины Сергей Рыженко.

Ранее Умер известный львовский инфекционист Виктор Периг

Экс-депутат и кавалер орденов

Прощание с умершим состоится в понедельник, 25 октября. Оно начнется в 13 часов перед главным входом в терапевтический корпус больницы Мечникова.

"Информатор" сообщает, что Владимир Павлов умер из-за инфаркта. Он является автором и соавтором более 90 научных работ. Среди них можно встретить даже 12 медицинских изобретений.

Кроме медицинской деятельности, он также был народным депутатом 1 созыва и кавалером нескольких орденов:

"Знак почета";

"Святого Владимира";

"За заслуги" – I, II и III степеней.

Другая потеря в городе

7 октября умер известный хирург из Днепра Андрей Зелинский. Он спасал жизни более 40 лет. К тому же медик был доцентом кафедры стоматологии Днепровского медуниверситета.

Его считали врачом высшей категории. А в последние годы жизни работал в днепровском Центре матери и ребенка имени Руднева.

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Легенды не умирают...

Павлов Владимир Алексеевич был и остается с больницей Мечникова.

P.S: Дорогие коллеги, друзья!

Прощание с Владимиром Алексеевичем Павловым состоится в понедельник 25 октября в 13:00 перед главным входом в исторический терапевтический корпус.