Он проработал главным врачом примерно 20 лет. Об этом 22 октября сообщил нынешний глава областной больницы Днепропетровщины Сергей Рыженко.
Ранее Умер известный львовский инфекционист Виктор Периг
Экс-депутат и кавалер орденов
Прощание с умершим состоится в понедельник, 25 октября. Оно начнется в 13 часов перед главным входом в терапевтический корпус больницы Мечникова.
"Информатор" сообщает, что Владимир Павлов умер из-за инфаркта. Он является автором и соавтором более 90 научных работ. Среди них можно встретить даже 12 медицинских изобретений.
Кроме медицинской деятельности, он также был народным депутатом 1 созыва и кавалером нескольких орденов:
- "Знак почета";
- "Святого Владимира";
- "За заслуги" – I, II и III степеней.
Другая потеря в городе
7 октября умер известный хирург из Днепра Андрей Зелинский. Он спасал жизни более 40 лет. К тому же медик был доцентом кафедры стоматологии Днепровского медуниверситета.
Его считали врачом высшей категории. А в последние годы жизни работал в днепровском Центре матери и ребенка имени Руднева.
Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:
Легенды не умирают...
Павлов Владимир Алексеевич был и остается с больницей Мечникова.
P.S: Дорогие коллеги, друзья!
Прощание с Владимиром Алексеевичем Павловым состоится в понедельник 25 октября в 13:00 перед главным входом в исторический терапевтический корпус.