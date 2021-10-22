В Днепре умер экс-руководитель больницы Мечникова: что о нем известно

В Днепре умер заслуженный врач Украины и бывший руководитель больницы Мечникова Владимир Павлов. Ему на момент смерти было 80 лет.

Он проработал главным врачом примерно 20 лет. Об этом 22 октября сообщил нынешний глава областной больницы Днепропетровщины Сергей Рыженко.

Ранее Умер известный львовский инфекционист Виктор Периг

Экс-депутат и кавалер орденов

Прощание с умершим состоится в понедельник, 25 октября. Оно начнется в 13 часов перед главным входом в терапевтический корпус больницы Мечникова.

"Информатор" сообщает, что Владимир Павлов умер из-за инфаркта. Он является автором и соавтором более 90 научных работ. Среди них можно встретить даже 12 медицинских изобретений.

Кроме медицинской деятельности, он также был народным депутатом 1 созыва и кавалером нескольких орденов:

"Знак почета";

"Святого Владимира";

"За заслуги" – I, II и III степеней.

Другая потеря в городе

7 октября умер известный хирург из Днепра Андрей Зелинский. Он спасал жизни более 40 лет. К тому же медик был доцентом кафедры стоматологии Днепровского медуниверситета.

Его считали врачом высшей категории. А в последние годы жизни работал в днепровском Центре матери и ребенка имени Руднева.

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Легенды не умирают...

Павлов Владимир Алексеевич был и остается с больницей Мечникова.

P.S: Дорогие коллеги, друзья!

Прощание с Владимиром Алексеевичем Павловым состоится в понедельник 25 октября в 13:00 перед главным входом в исторический терапевтический корпус.