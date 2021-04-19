В Днепропетровской областной детской больнице умерла 11-летняя пациентка. Она болела COVID-19, но врачи говорят, что причина смерти – другая. Родители считают виновными во всем медиков.

Эта девочка много лет имела декомпенсированный сахарный диабет. Она была жительницей Днепра.

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Какую роль сыграл коронавирус

У ребенка много лет был сахарный диабет. Именно его считают причиной смерти. Несмотря на это коронавирусная инфекция тоже повлияла на состояние здоровья ребенка.

Она неоднократно лечилась у нас в эндокринологии. Родители также ее возили в Киев. Коронавирус не является причиной смерти. Однако негативную роль болезнь, конечно, сыграла, – сообщил директор больницы Алексей Власов

Полиция открыла дело

Как сообщает "Информатор", родители умершей девочки обратились к правоохранителям. Они обвиняют врачей в халатности, которая привела к смерти.

Полиция уже открыла производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Если вину врачей докажут, им грозит 5 лет лишения свободы или права занимать определенные должности.

Обратите внимание! Ранее сообщалось, что в Днепре значительно возросло количество больных коронавирусом детей. В частности, 7 апреля там спасали 7-летнего мальчика, который неделю находился на круглосуточной подаче кислорода.