В Днепре умерла больная коронавирусом 11-летняя девочка: родители винят врачей
В Днепропетровской областной детской больнице умерла 11-летняя пациентка. Она болела COVID-19, но врачи говорят, что причина смерти – другая. Родители считают виновными во всем медиков.
Источник:"Наше місто"
Эта девочка много лет имела декомпенсированный сахарный диабет. Она была жительницей Днепра.
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Какую роль сыграл коронавирус
У ребенка много лет был сахарный диабет. Именно его считают причиной смерти. Несмотря на это коронавирусная инфекция тоже повлияла на состояние здоровья ребенка.
Она неоднократно лечилась у нас в эндокринологии. Родители также ее возили в Киев. Коронавирус не является причиной смерти. Однако негативную роль болезнь, конечно, сыграла, – сообщил директор больницы Алексей Власов
Полиция открыла дело
Как сообщает "Информатор", родители умершей девочки обратились к правоохранителям. Они обвиняют врачей в халатности, которая привела к смерти.
Полиция уже открыла производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Если вину врачей докажут, им грозит 5 лет лишения свободы или права занимать определенные должности.
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