В Днепре на вертолете эвакуировали бойца ВСУ, раненого на Донбассе
Во время обстрела на Донбассе один из бойцов ВСУ получил многочисленные осколочные ранения. Его эвакуировали на вертолете в Днепр.
Источник:фейсбук Татьяны Губы
Бойцу оказали первую медицинскую помощь, а затем организовали эвакуацию. Сейчас он находится в областной клинической больнице Мечникова.
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Что известно о медицинской эвакуации
- Защитника Украины эвакуировали из района операции объединенных сил 15 мая.
- Он получил множественные травмы, в частности – проникающее осколочное ранение в глаз с повреждением хрусталика.
- Сейчас военный проходит лечение в реанимации политравмы областной больницы.
- Его обеспечили всем необходимым для лечения и диагностики.
- Впереди – операция в областной офтальмологической больнице.
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