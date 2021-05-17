Во время обстрела на Донбассе один из бойцов ВСУ получил многочисленные осколочные ранения. Его эвакуировали на вертолете в Днепр.

Бойцу оказали первую медицинскую помощь, а затем организовали эвакуацию. Сейчас он находится в областной клинической больнице Мечникова. Актуально На Донбассе получил ранение украинский военнослужащий: воин – в больнице Что известно о медицинской эвакуации Защитника Украины эвакуировали из района операции объединенных сил 15 мая.

Он получил множественные травмы, в частности – проникающее осколочное ранение в глаз с повреждением хрусталика.

Сейчас военный проходит лечение в реанимации политравмы областной больницы.

Его обеспечили всем необходимым для лечения и диагностики.

Впереди – операция в областной офтальмологической больнице. Обратите внимание! Боевики 16 мая обстреляли село Екатериновка Луганской области из реактивных огнеметов. В штабе ООС заявили, что такое же оружие использовали в Чечне, во время спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь – и в Украине.