В Днепре водитель BMW влетел в фуру: есть погибший

На Курсантской в Днепре водитель BMW 320d не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. В результате аварии погиб его пассажир. Сам водитель получил легкие повреждения.

Тело погибшего пассажира извлекали из легковушки спасатели. В результате ДТП временно осложнилось движение. Авария произошла 20 октября ночью.

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Детали ДТП

Водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с припаркованной фурой Man. В результате ДТП погиб пассажир легковушки. Водитель зато чудом выжил, ведь на фото видно, что BMW разбило вдребезги.

В Днепре легковушка врезалась в фуру / Фото "Информатора" и ГСЧС

Водителя с легкими травмами отвезли в больницу. На дороге и обочине видны разбросанные детали машины и обломки стекла. На месте происшествия работала Нацполиция.

По данным "Информатора", одну полосу движения временно перекрыли. На место ДТП должен был прибыть эвакуатор. Все обстоятельства инцидента выясняются.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 6 спасателей и 2 единицы спец техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.