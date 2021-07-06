Инцидент произошел в 8:26 часов 6 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этой стычки.
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Почему это случилось
- Автомобиль Toyota решил резко перестроиться в другую полосу и подрезал автомобиль ВАЗ.
- Водитель "Жигулей" пытался избежать столкновения и все же задел левое заднее крыло другого авто.
- Тогда из Toyota вышел мужчина, который начал бить другого водителя кулаком.
- Затем он развернулся и отбил ногой боковое зеркало авто оппонента.
- После этого ВАЗ тронулся и согнул дверь другой легковушки и скрылся с места происшествия.
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