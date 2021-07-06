Инцидент произошел в 8:26 часов 6 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этой стычки.

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Почему это случилось

  • Автомобиль Toyota решил резко перестроиться в другую полосу и подрезал автомобиль ВАЗ.
  • Водитель "Жигулей" пытался избежать столкновения и все же задел левое заднее крыло другого авто.
  • Тогда из Toyota вышел мужчина, который начал бить другого водителя кулаком.
  • Затем он развернулся и отбил ногой боковое зеркало авто оппонента.
  • После этого ВАЗ тронулся и согнул дверь другой легковушки и скрылся с места происшествия.

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