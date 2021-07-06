Водитель иномарки отбил ногой стекло "Жигулей" в Днепре: видео конфликта
6 июля 2021 , 13:22Читати новину українською
Источник:"Днепр оперативное"
На Сичеславской Набережной в Днепре возник конфликт между водителями 2 легковушек. Во время него водитель Toyota отбил ногой зеркало “Жигули” и избил водителя транспорта. После этого ВАЗ согнул дверь авто обидчика.
Инцидент произошел в 8:26 часов 6 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этой стычки.
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Почему это случилось
- Автомобиль Toyota решил резко перестроиться в другую полосу и подрезал автомобиль ВАЗ.
- Водитель "Жигулей" пытался избежать столкновения и все же задел левое заднее крыло другого авто.
- Тогда из Toyota вышел мужчина, который начал бить другого водителя кулаком.
- Затем он развернулся и отбил ногой боковое зеркало авто оппонента.
- После этого ВАЗ тронулся и согнул дверь другой легковушки и скрылся с места происшествия.
Момент столкновения на дороге: видео ютуба "Днепр оперативное"Обратите внимание! В Салтовском районе Харькова после столкновения автомобилей, водители вышли и начали спор. В ходе него, один из них вытащил пистолет и начал им угрожать. Очевидцы сняли это на видео.