Водитель иномарки отбил ногой стекло "Жигулей" в Днепре: видео конфликта

6 июля 2021 , 13:22
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"Днепр оперативное"

На Сичеславской Набережной в Днепре возник конфликт между водителями 2 легковушек. Во время него водитель Toyota отбил ногой зеркало “Жигули” и избил водителя транспорта. После этого ВАЗ согнул дверь авто обидчика.

Инцидент произошел в 8:26 часов 6 июля. Впоследствии в сети обнародовали видео этой стычки.

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Почему это случилось

  • Автомобиль Toyota решил резко перестроиться в другую полосу и подрезал автомобиль ВАЗ.
  • Водитель "Жигулей" пытался избежать столкновения и все же задел левое заднее крыло другого авто.
  • Тогда из Toyota вышел мужчина, который начал бить другого водителя кулаком.
  • Затем он развернулся и отбил ногой боковое зеркало авто оппонента.
  • После этого ВАЗ тронулся и согнул дверь другой легковушки и скрылся с места происшествия.

Момент столкновения на дороге: видео ютуба "Днепр оперативное"

Обратите внимание! В Салтовском районе Харькова после столкновения автомобилей, водители вышли и начали спор. В ходе него, один из них вытащил пистолет и начал им угрожать. Очевидцы сняли это на видео.

 

Автор: Олександр Марчак