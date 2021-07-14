Об инциденте сообщил 13 июля пассажир Андрей Кулиш, который в то время находился в маршрутке. Также он выложил соответствующие фото. Очевидец рассказал, что в городские власти уже написали обращение.

К теме Ребенка не хотели везти по удостоверению: в Днепре на мужчину набросилась вся маршрутка – видео

Кричал и матерился на весь автобус

На остановке в маршрутку зашел дедушка и показал удостоверение. Водитель сразу набросился на него с руганью. Мужчина, испугавшись, подскочил и выбежал из транспорта.

После водитель продолжал материться и кричать на весь салон.

Бл*ть, сколько можно, понабирают, бл*ть, удостоверений,

– отмечает очевидец.



Сильно ругал дедушку, что тот аж перепугался / Фото из фейсбук-сообщества транспорта Днепра и области

Пассажир также рассказывает, что он сидел в конце салона. Несмотря на это, все прекрасно слышал.



После того, как дедушка вышел, продолжил кричать / Фото из фейсбук-сообщества транспорта Днепра и области

Пассажир говорит, что мужчина заслуживает наказания. Никто ведь не знает, на скольких людей накричал и еще будет кричать.

Интересно Кричал и называл свиньей: на Львовщине водитель маршрутки отказался везти атошника – фото



Маршрутка, в которой хотел ехать пенсионер, – далека от идеала / Коллаж 24 канала