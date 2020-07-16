В Днепре водитель силой вытолкнул пассажира без маски: видео
Водитель маршрутки в Днепре силой вытолкал пассажира, который зашел в транспорт без маски. Показательно, что у самого водителя защита прикрывала только рот.
Водій викинув пасажира без маски з транспорту
Неприємний інцидент трапився у маршрутці Дніпра. На камеру його зафіксував один із пасажирів автобуса, повідомляє 24 канал.
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На відео помітно, як водій силоміць схопив пасажира за плечі та протягнув його через весь салон, а тоді виштовхав на вулицю. Весь цей процес водій супроводжував лайкою.
До слова, у самого кермувальника автобуса маска прикривала лише рот. Натомість, аби захист виконував свою функцію, потрібно прикривати ще й ніс.
Як відреагували користувачі мережі
У соцмережах здійнялась хвиля обговорень. Частина людей такий контроль зі сторони водія засудила. Однак інші захищають кермувальника.
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