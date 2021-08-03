Об этом сообщили журналистам анонимные источники в правоохранительных органах. Официально инцидент пока не комментировали.
Другой случай Во Львове агрессивный мужчина избил полицейского: ему грозит тюрьма
Не пропустил на зебре
По данным СМИ, водитель автомобиля ВАЗ двигался по проспекту и не пропустил полицейского на пешеходном переходе. Тот якобы возмутился и между мужчинами начался спор.
Тогда водитель достал из авто снаряжение для альпинизма, а именно топор. Им он, вероятно, ударил оппонента в область грудной клетки. Получил ли тот ранения – неизвестно.