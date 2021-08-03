В Днепре водитель ударил топором полицейского-пешехода: СМИ

На проспекте Пушкина в Днепре 3 августа водитель автомобиля ВАЗ ударил топором полицейского, который переходил дорогу. Как следствие, туда пришлось вызывать следователей.

Об этом сообщили журналистам анонимные источники в правоохранительных органах. Официально инцидент пока не комментировали.

Другой случай Во Львове агрессивный мужчина избил полицейского: ему грозит тюрьма

Не пропустил на зебре

По данным СМИ, водитель автомобиля ВАЗ двигался по проспекту и не пропустил полицейского на пешеходном переходе. Тот якобы возмутился и между мужчинами начался спор.

Тогда водитель достал из авто снаряжение для альпинизма, а именно топор. Им он, вероятно, ударил оппонента в область грудной клетки. Получил ли тот ранения – неизвестно.