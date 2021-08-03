В Днепре водитель ударил топором полицейского-пешехода: СМИ
3 августа 2021 , 20:27Читати новину українською
Источник:"Днепр оперативный"
На проспекте Пушкина в Днепре 3 августа водитель автомобиля ВАЗ ударил топором полицейского, который переходил дорогу. Как следствие, туда пришлось вызывать следователей.
Об этом сообщили журналистам анонимные источники в правоохранительных органах. Официально инцидент пока не комментировали.
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Не пропустил на зебре
По данным СМИ, водитель автомобиля ВАЗ двигался по проспекту и не пропустил полицейского на пешеходном переходе. Тот якобы возмутился и между мужчинами начался спор.
Тогда водитель достал из авто снаряжение для альпинизма, а именно топор. Им он, вероятно, ударил оппонента в область грудной клетки. Получил ли тот ранения – неизвестно.Обратите внимание! В Днепре 13 июня в супермаркете АТБ компания подростков до обморока избила полицейского. Это случилось, потому что тот сделал им замечание. Правоохранитель в этот день был выходным.