Это произошло на улице Макарова. Туда сразу вызвали скорую помощь и полицию.

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От удара треснуло стекло

По приезду медики сразу осмотрели 83-летнюю женщину. После этого травмированную повезли в 16 городскую больницу.

На фото с места заметно, что удар был достаточно сильным. Об этом свидетельствует трещина, которая осталась на лобовом стекле.



Трещина, которая осталась на лобовом стекле / Фото "Днепр оперативный"

Похожий случай раньше

В Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина. Она попала под колеса сразу 2 автомобилей.

Это произошло из-за того, что пешеход решила перейти дорогу в неустановленном для этого месте. По приезду врачи скорой могли лишь констатировать смерть.