Водителю стало плохо 18 октября утром. Случилось это в районе остановки "Медтехника". Сейчас о его состоянии ничего не известно.

Обратите внимание В Днепре пожилая женщина умерла в маршрутном автобусе

Успел вовремя остановить маршрутку

Водителю автобусного маршрута № 113 стало плохо во время движения. Мужчина успел остановиться, чтобы не произошло ДТП. Автобус двигался в сторону центра.

Пассажиры сразу заметили это и вызвали скорую. Медики приехали на место и госпитализировали водителя. Сейчас автобус стоит возле остановки на "аварийке". В каком состоянии водитель – не рассказывают.



В Днепре водителю маршрутки стало плохо / Фото "Информатора"

В Киеве стало плохо водителю легковушки