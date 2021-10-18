В Днепре водителю маршрутки стало плохо во время движения
Источник:"Информатор"
На проспекте Александра Поля в Днепре водителю маршрутки № 113 стало плохо. Случилось это во время движения. Водитель, к счастью, смог вовремя остановиться, чтобы не произошло ДТП. Его забрала скорая.
Водителю стало плохо 18 октября утром. Случилось это в районе остановки "Медтехника". Сейчас о его состоянии ничего не известно.
Обратите внимание В Днепре пожилая женщина умерла в маршрутном автобусе
Успел вовремя остановить маршрутку
Водителю автобусного маршрута № 113 стало плохо во время движения. Мужчина успел остановиться, чтобы не произошло ДТП. Автобус двигался в сторону центра.
Пассажиры сразу заметили это и вызвали скорую. Медики приехали на место и госпитализировали водителя. Сейчас автобус стоит возле остановки на "аварийке". В каком состоянии водитель – не рассказывают.
В Днепре водителю маршрутки стало плохо / Фото "Информатора"
В Киеве стало плохо водителю легковушки
- Водителю авто Hyundai стало плохо прямо во время движения.
- Он, вероятно, потерял сознание, а после этого сбил велосипедиста и пешехода.
- Жена водителя, которому стало плохо, в этот момент была на пассажирском сиденье.
- Она пыталась остановить машину, однако это удалось лишь после столкновения на перекрестке.