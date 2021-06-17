В Днепре воду с крыши черпали спутниковой тарелкой: курьезное видео

17 июня 2021 , 16:50
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Источник:

24 канал

В Днепре в очередной раз прошел сильный ливень. Дождь затопил улицы и подъезды. Также вода собиралась на крышах. На одном из зданий воду выгребали спутниковой тарелкой.

Это сняли на видео и обнародовали в сети 16 июня. Там ликвидацией воды занимались сразу несколько человек.

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Что сняли очевидцы

  • Видео сняли на улице Рабочей, 152. Всего там было 4 мужчин.
  • Двое из них держали спутниковую тарелку, которой черпали воду.
  • Впоследствии они, вероятно, поняли, что это довольно трудно.
  • Поэтому тарелку положили и отошли.
  • К ним на помощь пришел товарищ со шлангом.
  • Он пытался отсосать воду, но это не удавалось.

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Обратите внимание! 15 июня потоп парализовал улицы Николаева. Некоторые машины останавливались, чтобы дождаться, когда уровень воды спадет. Жители города обнародовали видео, где машины почти полностью были погружены в воду.
Автор: Олександр Марчак