В Днепре впервые построят объездную дорогу

Под Днепром строят первую объездную дорогу. Самые активные работы продолжаются в районе аэропорта. Там укладывают дорожное полотно и делают транспортную развязку.

Об этом стало известно 6 июля. Проект реализуют в рамках программы президента "Большая стройка".

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Важный для Днепропетровщины проект

Как отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, дорогу водители ждали не один год. Новое сообщение будет проходить через запорожскую трассу до Южного моста. Таким образом оно направит транзитный транспорт мимо города.

Дорогу строят "с нуля"

Сейчас техника работает одновременно на 7 участках Южного обхода Днепра. Длина объездной – 7, 1 километра. Работникам осталось построить еще три дороги. Итак, проект реализовали примерно на 60%. К концу года строительство планируют завершить.



Самые активные работы ведутся на улице Аэропортовская / Фото Днепропетровская облгосадминистрация

Что думают жители Днепра

Водитель Валерий Куприенко считает, что дорога очень необходима. Зимой грузовики образуют пробки на улицах, в частности на Космической. А по объездной машины смогут быстро двигаться мимо города.

Похожего мнения водитель Андрей Зубчук. Он говорит, что новая дорога облегчит жизнь водителям, которые проезжают транзитом.

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Объездная дорога является лучшим проектом для Днепра / Фото Днепропетровской облгосадминистрации