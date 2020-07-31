Утром 31 июля в центре Днепра вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания полностью сгорели пять металлических киосков. К счастью, никто не пострадал.

В Днепре горели киоски с продуктами

Пожар произошел на улице Пастера в центральном районе Днепра примерно в 05:30 31 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На место инцидента сразу отправились спасатели.

Работники ГСЧС установили, что пожар возник в рядом расположенных металлических киосках. Огонь повредил пять киосков на общей площади 100 квадратных метров.

К счастью, пожар удалось локализовать и ликвидировать в 06:15. Обошлось без погибших и пострадавших.

С огнем боролись 13 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Вероятные причины пожара

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Однако местные СМИ пишут, что пожар возник в кафе, которое расположено рядом в торговом ряду между киосками. После этого якобы огонь перекинулся на соседние павильоны.

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