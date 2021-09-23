В Днепре женщину с инвалидностью выгнали из маршрутки: водителя наказали – видео конфликта

В Днепре утром 23 сентября водитель маршрутки выгонял из салона женщину, которая имела право льготного проезда по инвалидности. При этом он даже пытался ее вытолкать.

Это произошло примерно в 7:20 на улице Гуртовая в Амур-Нижнеднепровском районе. Впоследствии стало известно, что после огласки в сети водитель поплатился за свое поведение.

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"Льготные заняты"

Женщина рассказала, что хотела ехать маршрутом №82 по льготному проезду. У нее якобы есть инвалидность 3 группы из-за проблем со зрением. Однако водитель сказал, что льготных мест у него нет, потому что они заняты.

Во время этого мужчина довольно агрессивно продолжал настаивать на том, что пассажирка должна выйти из общественного транспорта. Пострадавшая снимала это все на видео, которое затем обнародовала в сети.

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Водителя уже наказали

Позже эту ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта и инфраструктуры горсовета Днепра. С журналистами пообщался сотрудник учреждения Денис Щербина.

Он сказал, что виновного водителя уже вызвали в АТП, чтобы провести профилактическую беседу. Ему объявили выговор с занесением в личное дело, а также с завтрашнего дня мужчину переведут на другой маршрут.

Однако наказание может быть значительно жестче, если случится похожий инцидент. В таком случае мужчину уволят с занесением в "черный список водителей". После этого он не сможет быть водителем маршрутки в городе.



Маршрутка, где произошел этот инцидент / Фото Vgorode